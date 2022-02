82 साल के अपाहिज पति पर 78 साल की बुजुर्ग महिला ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया, पति के छलके आंसू

कानपुर के चकेरी में रहने वाले 82 वर्षीय गणेश नारायण शुक्ला बुढ़ापे ठीक से चल नहीं सकते। उम्र हो जाने के कारण ठीक से देख भी नहीं सकते। मगर परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के बाद उन्हें उम्र के इस पड़ाव में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

कानपुर के चकेरी में रहने वाले 82 वर्षीय गणेश नारायण शुक्ला बुढ़ापे ठीक से चल नहीं सकते। उम्र हो जाने के कारण ठीक से देख भी नहीं सकते। मगर परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के बाद उन्हें उम्र के इस पड़ाव में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कारण है उनकी 78 वर्षीय पत्नी ने उनपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। पुलिस ने भी उनकी तहरीर पर पति समेत पूरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहू और बेटों का नाम भी दहेज उत्पीड़न मुकदमे में शामिल है। यह पूरा मामला पारिवारिक विवाद का है। फिलहाल, मामला मीडिएशन सेंटर यानी की मध्यस्थता केंद्र में है ताकि दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह और बातचीत से विवाद खत्म किया जा सके।

78 Year Old Woman Lodged Dowry Case Against 82 Year old Husband