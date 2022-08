भाजपा नेत्री की हत्या के बाद कई राज्यों में विस्फोट कराने की थी तैयारी, आतंकी ने राज कबूलने के साथ ही दिखाई चाकू

Terrorist Habibul: कानपुर और सहारनपुर में पकड़े गए आतंकियों ने कई बड़े राज कबूले। सिर्फ यूपी ही नहीम बल्कि अन्य राज्य भी निशाने पर थे।

जैश आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला के सम्पर्क में कई राज्यों को स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे। वह सैफुल्ला के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की हत्या के बाद इन्हें कई स्थानों पर बम ब्लास्ट भी करने थे। इसी में इन स्लीपिंग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि नदीम और सैफुल्ला की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया एप पर बनाए गए कई ग्रुप्स इनएक्टिव हो गए। एटीएस इन सभी की जानकारी जुटा रही है।

After murder of BJP leader preparations to conduct explosions in many states terrorist Habibul said