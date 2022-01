मनीष गुप्ता हत्याकांड: सीबीआई की दाखिल चार्जशीट में सभी 6 पुलिसकर्मी आरोपी

एसआईटी की जांच में साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस वालों ने ही मनीष गुप्ता की बर्बता से पिटाई की थी। मनीष की मौत सिर पर चोट लगने से नहीं हुई थी बल्कि पुलिस वालों ने बाल पकड़कर उसका सिर दीवार से पटका था।

कानपुर. प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई को अपनी जांच में क्या मिला, इसका राज चार्जशीट के तथ्य सामने आने के बाद पता लगेगा। लेकिन यह तय है कि सीबीआई पूर्व की एसआईटी जांच पर ही आगे बढ़ेगी। एसआईटी की जांच में साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस वालों ने ही मनीष गुप्ता की बर्बता से पिटाई की थी। मनीष की मौत सिर पर चोट लगने से नहीं हुई थी बल्कि पुलिस वालों ने बाल पकड़कर उसका सिर दीवार से पटका था। सीबीआई ने इंसपेक्टर जोएमन सिंह, तीन सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को हत्यारोपी माना है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 325, 323, 506, 218, 201, 34, 120 बीऔर 149 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

All 6 Policemen Accused in CBI Chargsheet of Manish Gupta Murder Case