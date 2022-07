छेड़खानी की पीड़िता से दरोगा ने पूछा, कैसे छुआ...कैसे की बात, फिर जो हुआ

UP News: मुख्यमंत्री के कथित पीआरओ के खिलाफ महिला ने कार्रवाई की मांग। आरोप है कि अश्लील मैसेज भेजे, वीडियो कॉल पर भी अश्लीलता की।

खुद को मुख्यमंत्री का पीआरओ बताने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज एक महिला रविवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गई। आरोप लगाया कि रावतपुर थाने का एक दरोगा पूछता है कि छेड़खानी करने वाले ने कैसे छुआ...। कैसे बात की...। इसकी जानकारी दो तो कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही महिला ने आत्मदाह की धमकी दे डाली।

Alleged PRO of Chief Minister Asked to victim of molestation how touched