अब नहीं चोरी का डर, किसी ने छुआ आपका लॉकर तो आएगा संदेश, आरबीआई ने तैयार किए नए मानक

Bank Locker Security: अब आपका बैंक लॉकर पूरी तरह सुरक्षित है, इसके लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

लॉकर से गहनें उड़ाए जाने के मामले सामने आने के बाद बैंको को सतर्क कर दिया गया है। लॉकर आपरेट करने पर ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर तुरंत सूचना आएगी। रिजर्व बैंक को लॉकर की सुरक्षा संबंधी और नए मानक तय करने को लिखा गया है। सभी बैंक के अलार्म सिस्टम को आधुनिक बनाकर थानों से जोड़ा जाएगा। कराची खाना स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के लॉकरों से चोरी के बाद कड़ी सुरक्षा पर काम चल रहा है। ये जानकारी प्रदेश के संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना विभाग के महानिदेशक व टास्क फोर्स के अध्यक्ष शिव सिंह यादव ने शनिवार को दी। उन्होंने शहर में अग्रणी बैंक व अन्य बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही नौबस्ता स्थित संस्थागत वित्त विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया।

Bank Locker Alert on in one Touch RBI Announced New Rules