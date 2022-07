कानपुर हिंसा के आरोपियों पर खूब बरसी बैंकों की कृपा, हो गए मालामाल

UP news: कानपुर हिंसा के आरोपियों पर बैंको की खूब कृपा रही। मालामाल बनाने में बैंकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

बैंकों ने भी बिल्डर वसी और बाबा मुख्तार पर खूब कृपा बरसाई। बिना स्वीकृत नक्शे के ही अवैध इमारतों के निर्माण के लिए फाइनेंस कर दिया। बाबा मुख्तार को दिए गए लोन के कई मामले सामने आ चुके हैं। वसी के भी ऐसे मामलों की जांच शुरू कर दी गई है।

Banks Favored accused of Kanpur violence to became rich