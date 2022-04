बिकरू कांड में असलहा लाइसेंस जांच में 26 अफसरों को कारण बताओ नोटिस, बड़े अफसर मिले दोषी

BikruKand Kanpur: बिकरूकांड का कुख्यात अपराधी विकास दुबे के मददगार और गलत तरीके से नवीनीकरण करने वाले अफसरों पर जल्द कार्यवाही होगी। इसके लिए 26 अफसरों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।

विकास दुबे के मददगार और गलत तरीके से उसका असलहा नवीनीकरण करने वाले अफसरों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। शहर में तैनात रहे एसडीएम, एडीएम समेत अन्य 26 अफसरों को शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमे से 19 अफसर अन्य जिलों में तैनात हैं, जबकि सात अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जवाब संतोषजनक न होने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

Bikarukand 26 Officers on Notice for Telling the Reason of Arm Licence