न्याय बोर्ड में अमर दुबे की पत्नी के सामने चुप खड़े रहे वादी इंस्पेक्टर, सवाल पूछने पर नहीं मिला सके नजरें

Bikroo Kand Amar Dubey Wife Inspector Stood Silent in front of her- बिकरू कांड (Bikroo Kand) में आरोपित अमर दुबे की पत्नी के सामने वादी इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय नजरें नहीं मिला सके। दरअसल, फर्जी दस्तावेज लगाकर सिम लेने के मामले में नाबालिग किशोर न्याय बोर्ड में पेश हुई तो सामने खड़े वादी इंस्पेक्टर उससे नजरें नहीं मिला सके।