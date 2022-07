हिंसा आरोपी हाजी मो वसी की 16 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, शमन के दायरे से हैं बाहर

UP News: कानपुर हिंसा में फंडिंग आरोपी बिल्डर हाजी मोहम्मद वसी की 16 इमारतों में बुलडोजर चलेगा।

कानपुर नई सड़क हिंसा में फंडिंग के आरोपित बिल्डर हाजी मोहम्मद वसी की 16 इमारतों पर केडीए का बुलडोजर चलाएगा। केडीए की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कम भूमि पर पांच से छह मंजिला इमारतें तान दी गईं। कई इमारतों में न तो पार्किंग छोड़़ी गई है औऱ न ही बैकशेड। यही नहीं, अवैध निर्माण में शमन कराने का कोई आवेदन न होने का दावा भी केडीए अफसरों ने किया है।

Bulldozer run on 16 buildings of violence accused Haji Wasi in Kanpur