चिनफिंग-इमरान की दोस्ती से खफा व्यापारियों ने चीन के उत्पादों की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

कानपुर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370 from Jammu and Kashmir) हटाए जाने के बाद पाकिस्तान (Pakistan) के पक्ष में खड़े चीन को कानपुर के व्यापारियों ने सीधी चुनौती देते दी है। आने वाले सभी पर्व पर चाइनीज उत्पादों (Chinese products) की खरीदारी और बिक्री पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। जिसके चलते नवरात्रि, दीपावली, दशहरा में चीन के इलेक्ट्रानिक सामान बाजार में नहीं दिखेंगे। व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जिस इमरान और बाजवा (Imran and Bajwa) के होश उड़े हैं और वह जंग की धमकी दे रहे हैं। नपाक देश को हमारी फौज ठिकानें लगा देगी और उसकी पैरवी करने वाले चीन (China) को हम व्यापारी सबक सिखा देंगे।

जलाई होली

चीन का सबसे बड़ा व्यापार भारत से ही होता है, लेकिन अब यहां के व्यापारी उसके दोहरे चरित्र को भलीभांति जान चुके हैं। इसी के चलते व्यापारियों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करद चाइनीज उत्पदों की होली जलाई। (Holi of Chinese products) व्यापारियों ने कहा कि पाकिस्तान के पक्ष में हर वक्त चीन खड़ा हो जाता है। चीन नपाक देश के आतंकियों की खुलेआम पैरवी करता है। ऐसे में हमसभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम अपनी बाजारों से चीन के सामानों की बिक्री का बाहिष्कार कर दें। इस बीच व्यापारियों ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और इमरान खान का पोस्टर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

भारत के खिलाफ है चीन

व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा का कहना था कि चीन जिस तरह से यूएनओ में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की उससे लगता है चीन भारत के खिलाफ है। इसीलिए चीन के सामानांे की होली जलाकर दिवाली में चीन निर्मित उत्पादों की बिक्री और खरीदारी नहीं करने की हम लोगों से अपील करते हैं। कहा कि चीन ने पहले आतंकी अजहर मसूद को बचाने की चाल चली। जब इसमें कामयाब नहीं हुआ तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। आतंकी देश के 72 टुकड़े हमारी सेना कर देगी तो वहीं चीन को सबक हम व्यापारी सिखाएंगे।

स्वदेशी मूलमंत्र

व्यापारी संजय गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी इसका मूलमंत्र है। हम खुद सामान बनाएं और देशवासियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएं। हमें देश में बने सामानों को खरीदना होगा। कहा कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों अनाज की कमी होने से एक दिन उपवास करने को कहा था। पीएम मोदी को उसी तर्ज पर चीन के सामानों का इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान जनता से करना चाहिए। उनकी अपील का असर जनता पर होगा और चीन को भारत के सामनें सरेंडर करने को मजबूर होना पड़ेगा।

एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाए

व्यापारी संजय गुप्ता ने कहा कि अंतराष्ट्रीय व्यापारिक कानूनों के तहत भले ही विदेशी व्यापार पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकती,लेकिन सामानों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। कहा कि चाइनीज सामान बेचने में यह व्यवहारिक दिक्कत आती है कि यदि एक व्यापारी मान जाए तो दूसरे को मनाना मुश्किल होता है। इसलिए इसका सटीक हल सरकार के पास ही है। लेकिन फिर भी व्यापारियों और उपभोक्ताओं को चीनी सामान का विरोध करना चाहिए।

ये चालबाज ड्रैगन है

खेल के सामानों के निर्माता और विक्रेता विकास साहू ने चीन को ड्रैगन बताया। कहा कि व्यापारियों और आम जनता को चीन के सामान का खुलकर विरोध करना चाहिए। सिर्फ बातों से कुछ होने वाला नहीं है। हमें खुशी है कि हम खेल का सामान आयात नहीं,निर्यात करते हैं। बताया, हमलोग 1 सितंबर से चाइनीज सामान की बिक्री पूरी तरह सं बंद कर दी है। जो सामान दुकानों में था उसे जला दिया है। कहा, चीन की टेलिकम्युनिकेशन कंपनियां भारत की संवेदनशील परियोजनाओं में आसानी से टेंडर जीत रही हैं, जो आगे चलकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।