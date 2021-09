Rape Murder Case in Kanpur: मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को तलब कर दिए आदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. कानपुर में दुष्कर्म (Rape With Girl Kanpur) के बाद युवती की हत्या (Rape-Murder Case in Kanpur) की घटना ने पूरे प्रदेश के लोगों को हिलाकर रख दिया। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री (UP CM Yogi Adityanath) ने कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण (Police Commissioner Kanpur) को तलब किया। पुलिस कमिश्नर ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश देने के साथ ही केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में चलाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुलिस आयुक्त से कहा कि पूरे साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को इस जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा दिलाएं। ताकि समाज में लोग ऐसी जुर्रत न कर सकें। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले 25 चोटों के निशान

कानपुर में बीते सप्ताह दुष्कर्म के बाद युवती को 10वीं मंजिल से फेंककर उसकी हत्या कर दी गई थी। पीड़िता का पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टरों की टीम के होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर 25 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। सिर की हड्‌डी पांच जगह से टूटी पाई गई। दाहिना हाथ दो जगह से टूटा और भी कई चोटें आई थी। पेट के नीचे से लेकर जांघ के बीच चोट के निशान मिले। रिपोर्ट के मुताबिक युवती के होंठ और छाती के निचले हिस्से में भी चोट के निशान मिले हैं।

पूछताछ में आरोपी ने बताई ये घटना

इस घटना के मुख्य आरोपी प्रतीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले पैसों का लालच देकर युवती को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था। युवती ने उसकी बात जब नहीं मानी, तो उसने धमकाकर उसका जबरन रेप किया। आरोपी ने बताया कि जब युवती ने रेप की शिकायत पुलिस के करने की बात कही तो उसने युवती को बालकनी से नीचे फेंक दिया था।