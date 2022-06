कोरोना ने पकड़ी रफ्तार तो धड़ाम हुई सरकारी व्यवस्थाएं, 1.5 करोड़ की आबादी में मात्र 10 बेड का ICU

Corona Virus in UP: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस ने रफ्तार एक बार फिर पकड़ ली है। चैर महीने बाद बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं।

उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर, लखनऊ और बनारस समेत हर जिले 5-10 मरीज रोजाना संक्रमित मिल रहे हैं। प्रेदेश में जैसे कोरोना कने अपनी रफ्तार बढ़ाई वैसे की सरकारी व्यवस्थाएं धड़ाम हो गई। ऐसे ही कानपुर जोन में जब संक्रमितों का आंकड़ा 150 के पार हो गया तो आईसीयू बेड बनना शुरू हुआ। जबकि सीएचसी और पीएचसी में कोरोना के लिए कोई भी इलाज की सुविधा नहीं है। हालांकि अफसरों का कहना है कि जोन के जिला अस्पताल हैलेट में सभी व्यवस्था दुरुस्त हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 678 मामले सामने आए। वहीं चार मौतें भी हुई।

Covid 19 cases increased in UP and 10 bed icu in Kanpur Zone