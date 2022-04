क्राइम ब्रांच की पकड़ में शातिर हैकर, एक दिन में एटीएम से निकालता था डेढ़-दो लाख रुपये, मदद कर था सिपाही

कानपुर जिले में क्राइम ब्रांच की टीम ने लंबे समय से एटीएम हैक करने वाले अमित चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। हैकर की मदद पुलिस विभाग का एक सिपाही कर रहा था। मामला खुलने के बाद सिपाही फरार है

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में क्राइम ब्रांच की टीम ने लंबे समय से एटीएम हैक करने वाले अमित चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। हैकर की मदद पुलिस विभाग का एक सिपाही कर रहा था। मामला खुलने के बाद सिपाही फरार है, अब उसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वह एक बार में बड़ी रकम एटीएम से निकाल लेता था। वह यह काम तीन साल से कर रहा है। उसके पास से 7200 रुपये नगर और अलग-अलग बैंकों के 15 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। अब तक की पूछताछ में उसने बताया कि वह 10 से 12 बड़े शहरों में एटीएम हैक कर चुका है। एक बार में ही डेढ़ से दो लाख रुपये निकाल लेता था।

Crime Branch Arrested Fraud Hacked ATM of Different Banks Took 2 Lakhs