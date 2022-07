दबंग ने पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को मारने की कोशिश, रिवाल्वर लहराते वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक वीडियो सोशल वीडियो पर वायरल हो रहा, जिसमें एक दबंग पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को जान से मारने की कोशिश में लगा है।

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का जान से मारने की कोशिश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा कि मामूली विवाद पर एक दबंग शख्स ने एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को पहले पीटा और फिर उसे रिवाल्वर लेकर दौड़ा लिया। बताया जा रहा है कि फोन न उठाने पर आरोपी शख्स पोस्ट ऑफिस पहुंचा था। फिलहाल, पोस्ट मास्टर ने चकेरी थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को धर दबोचा।

Dabang tries to kill post office employee revolver waving video goes viral in Kanpur