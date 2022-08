हैंडीकैप्ड छात्रों को मिली सफलता, किसानों को सिंचाई के लिए अलर्ट करने वाली बनाई ये डिवाइस

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैंडिकैप्ड छात्रों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की, जो सिंचाई के साथ साथ मिट्टी में पोषक तत्वों की जानकारी देगी।

डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड (एआईटीएच) की चार छात्राओं ने एक डिवाइस तैयार की है। जिसकी मदद से पानी की बचत होगी और मिट्टी को जरूरी पोषकतत्वों की भी जानकारी मिलेगी। इससे फसलों में सिंचाई की जानकारी किसानों को घर बैठे मिल जाएगी। अगर फसलों को अधिक पानी दिया तो भी अलर्ट मिलेगा। इससे किसानों का पानी का खर्च बचेगा और उचित पानी मिलने से पैदावार में बढ़ोतरी होगी।

Device will alert farmers for irrigation and give information about nutrients in the soil