रोजाना वार्ड में जाकर मरीज देखेंगे डॉक्टर, नहीं गए तो थामना पड़ेगा नोटिस

Medical News: उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के लिए नया फरमान तैयार हो गया है। अब हर रोज डॉक्टर वार्ड में जाकर मरीजों को देखेंगे।

लगातार आ रहीं मरीजों की शिकायतों को देखते हुए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला सख्त हो गए हैं। ऐसे में कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब सभी वरिष्ठ डॉक्टरों को रोज हैलट के वार्डों में भर्ती मरीजों को देखने संग रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। ऐसा नहीं किया तो माना जाएगा कि डॉक्टर ने वार्ड का राउंड ही नहीं किया। इसी तरह की व्यवस्था वार्ड प्रभारी और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए भी रहेगी। शिकायतें आ रही हैं कि डॉक्टर मरीजों को देखने ही नहीं आते हैं। व्यवस्था सभी क्लीनिकल विभागों में की गई है। इसे तत्काल लागू कर दिया गया है। इसकी हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। पालन न करने वाले डॉक्टरों की सूची बनाकर नोटिस जारी किए जाएंगे, उसी के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

Doctors Have To visit Patients Ward Daily otherwise get Notice