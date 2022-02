अब ड्रोन करेंगे कैदियों की निगरानी, पल-पल की हरकत का चलेगा पता

जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं लेकिन बवाल के दौरान बंदी उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी निगरानी नहीं हो पाती। जिला कारगार के जेल अधीक्षक आरके जायसवाल ने कहा कि 200 फीट की ऊंचाई से दो किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पकड़ में आ जाएगी।

जेल में होने वाली गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। बंदियों या कैदियों में होने वाले बवाल व अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर अब ड्रोन कैमरे के जरिये नजर रखी जाएगी। इसके तहत प्रदेशभर के सभी जेलों को अत्याधुनिक ड्रोन सौंपे जाएंगे। दरअसल, जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं लेकिन बवाल के दौरान बंदी उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी निगरानी नहीं हो पाती। जिला कारगार के जेल अधीक्षक आरके जायसवाल ने कहा कि 200 फीट की ऊंचाई से दो किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पकड़ में आ जाएगी। कानपुर जेल को एक ड्रोन मिला है। इसके लिए कर्मचारी अनिल कुमार यादव और कुलदीप पांडेय दो दिन का प्रशिक्षण लेकर लखनऊ से लौटे हैं। इन्हीं की निगरानी में जेल के ऊपर ड्रोन उड़ाया जाएगा। रोजाना आवश्यक रूप से जेल के ऊपर ड्रोन उड़ाकर अंदर की गतिविधियों का जायजा लिया जाएगा।

