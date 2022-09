Kanpur: मौत के डेढ़ साल बाद भी मां-बाप ने बेटे की बॉडी घर में रखी, हालत देख उड़े होश

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी रोशन नगर में एक परिवार डेढ़ साल से आयकर अधिकारी के शव को घर में रखे हुए था। शुक्रवार को जब मामले का खुलासा हुआ तो शव को एलएलआर अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारी की मौत पिछले साल 22 अप्रैल 2021 को हुई थी। तब से परिजन बेटे का शव में रखे थे।

यूपी के कानपुर में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी रोशन नगर में एक परिवार डेढ़ साल से आयकर विभाग के अधिकारी विमलेश दीक्षित के शव को घर में रखे हुए था। शुक्रवार को जब मामले का खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एलएलआर अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि विमलेश की मौत पिछले साल कोरोना काल में 22 अप्रैल 2021 को हुई थी। उस समय परिजनों ने विमलेश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लेकिन परिवार में खासतौर से विमलेश के मां-बाप को भरोसा नहीं हो रहा था। वह शव को दूसरे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद परिजन बेटे का शव घर ले आए।

Even after one and a half year of death in Kanpur parents kept the body of son in house