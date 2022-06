weather update: भीषण गर्मी में डॉक्टरों की सलाह सर को ढककर निकले, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

भीषण गर्मी में डॉक्टर सर को धूप की किरणों से बचाने की सलाह देते हैं। डॉ आर के सिंह ने बताया कि सर को छाता या फिर ढककर निकले। जिससे हीट स्ट्रोक की संभावना से बचा जा सके। आगामी दो दिनों में तापमान में कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम 33 डिग्री रह सकता है।

