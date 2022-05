Murder in Kanpur: कानपुर में एक गरीब लाचार पिता ने अपने ही हाथों से अपने बेटे और बहू का खून कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि बड़े बेटे को भी मारने प्लान बना रहा था। पुलिस से जब वजह बताई तो पुलिसवालों के भी होश उड़ा गए।

कानपुर में गरीबी और घरेलू समस्याओं से परेशान पिता की घटना सामने आई। गरीब लाचार बाप ने गरीबी से परेशान होकर अपने बेटे और बहू की नृशंस हत्या कर दी। सनसनीखेज घटना बुधवार देर रात को रामबाग में हुई। पुलिस ने छह घंटे में खुलासा करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। गुडवर्क करने में एडीसीपी वेस्ट, एसीपी सीसामऊ और बजरिया पुलिस को ज्वाइंट सीपी ने 50 हजार का इनाम दिया है। रामबाग निवासी दीप कुमार तिवारी (70) स्वरूपनगर स्थित अस्पताल के बाहर चाय की दुकान चलाता है। परिवार में बड़ा बेटा मोनू तिवारी मानसिक बीमार है। छोटा पुत्र शिवम चाट-पापड़ी का ठेला लगाता था। शिवम की पत्नी जूली गृहिणी थी। बुधवार देर रात दीप और उसका बड़ा बेटा आईपीएल मैच देखने के बाद छत पर सोने चले गए थे। कुछ देर बाद दीप नीचे उतरा। उसके हाथ में चाकू था। वह तेजी से शिवम के कमरे में घुसा और जमीन पर चटाई डालकर सो रहे बेटे की गर्दन चाकू से रेत दी। इस दौरान शिवम चिल्लाया और उठकर बचने का प्रयास किया। दीप ने उसके बाल पकड़कर फर्श पर धक्का दिया। शिवम नीचे गिरा और कुछ देर बैठने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस की पूछताछ में दीप ने बताया कि बेटे को मारने के दौरान तख्त पर सो रही बहू जूली उठ गई और चिल्लाई कि पापा यह क्या कर रहे हैं। ऐसे में उसकी गर्दन भी चाकू से रेत दी। जमीन पर गिरने के बाद उसकी भी सांसें थम गईं।

Father Killed son and daughter in law in Kanpur because of Price Hike