कानपुर में बनेगा देश का पहला सेंटर फॉर ड्रोन, स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि सभी विभागों को स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिससे हर क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिले सके। इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र अमौसी में बनेगा। इसके लिए जमीन ली जा रही है।

