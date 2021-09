बुखार का बरस रहा कहर, पांच और मौतें हुईं, आसपास जिलों से कानपुर पहुंच रहे मरीज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. बुखार अपना कहर इस समय जमकर कहर बरपा रहा है। कानपुर के हैलट अस्पताल (Hailat Hospital) के बुखार के कहर (Fever Crisis In Kanpur) से पांच और लोगों की मौत (Five Deaths In Kanpur) हो गई। एक साथ पांच मौतों से स्वास्थ महकमे (Health Department) में हलचल मच गई। बताया गया कि ये पांच मौतें हैलट अस्पताल में हुई हैं। डॉक्टर के मुताबिक इनमें कई मरीज बुखार के साथ अन्य गम्भीर बीमारियों से पीड़ित थे। वर्तमान में कानपुर शहर व ग्रामीण सहित पड़ोसी जिलो के मरीज आ रहे हैं।

हैलट अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी में मरीजों की मौत हो रही है। अगर इमरजेंसी में स्टेबिल हो जाते हैं, तो बचाना आसान हो जाता है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि बुखार के साथ दूसरी बीमारियां होने से खतरा बढ़ जाता है। शुक्रवार रात आठ बजे से शनिवार दोपहर दो बजे तक सुनीता निवासी जालौन, जगदीश निवासी नवाबगंज, सनिगवां की राजकली, सरोजनीनगर-नजीराबाद की सत्यभामा और शिवकटरा की नीतू ने दम तोड़ दिया।

इन मरीजों में दो का गुर्दा फेल था। तेज बुखार के साथ भर्ती कराए गए थे। हैलट के प्रमुख अधीक्षक प्रो. आरके मौर्या का कहना है कि मेडिसिन विभाग में आने वाले मरीजों की संख्या काफी अधिक है। अधिकतर मरीज कोमार्विड श्रेणी के हैं। बुखार से होने वाली मौतों का रजिस्टर अलग बनाया जा रहा है ताकि ऑडिट में दिक्कत नहीं हो।