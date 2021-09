डेंगू का कहर: डेंगू की चपेट में आए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के चार जूनियर डॉक्टर, दो आईसीयू में हुए भर्ती

पत्रिका न्यू नेटवर्क

कानपुर. डेंगू का कहर (Dengue In Kanpur) लगातार जारी है। यहां तक कि अब डॉक्टर भी डेंगू की चपेट (Dengue in Doctors) में आ रहे हैं। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज (GSVM Medical College) के चार जूनियर डॉक्टर (Junior doctors Cought Dengue) डेंगू की चपेट में आ गए हैं। इनमें दो जूनियर डॉक्टरों की हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। सर्जरी विभाग के एक जूनियर डॉक्टर को डेंगू संक्रमण के बाद सांस में दिक्कत हो गई। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज के कई छात्र बुखार (Medical Students In Fever) से ग्रसित हो गए हैं, उनके सैम्पल भेजे गए हैं।

ये भी पढ़ें: तीन मरीजों में मिले स्क्रब टाइफस के लक्षण, नई बीमारी को लेकर स्वास्थ विभाग सक्रिय, चूहों से फैलती यह बीमारी

वहीं बताया गया कि इन सबके बीच विभाग में पहला सैंपल चिकुनगुनिया की जांच के लिए आया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टरों के डेंगू की चपेट में आने से ओटी की संख्या कम हो गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम परिसर में फॉगिंग नहीं करा रहा। प्रबंधन अपनी व्यवस्था से फॉगिंग करा रहा है।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों की टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को कुरसौली गांव जाएगी। इस संबंध में मंगलवार टीम के सभी सदस्यों को पत्र दे दिया गया है। कालेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि टीम सुबह कुरसौली पहुंच जाएगी। इसके बाद स्थिति के संबंध में रिपोर्ट देगी।