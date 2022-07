अपनी अय्याशी के लिए चार लाख रुपए में बेंच दी एक गरीब के घर की इज्जत, जानिए पूरा मामला

UP News: कानपुर के जाजमऊ में एक गरीब घर की बेटी के साथ जातीय हुई। नौकरी के नाम पर लड़की को चार लाख रुपए में...

अच्छी नौकरी और खुशहाल जिंदगी का लालच देकर चार लाख रुपये में जाजमऊ की महिला को ओमान में बेच दिया गया। उसे बरगला कर विदेश भेजने वाले आरोपित वसीम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई और तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर जांच बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ अब तक ओमान भेजी गईं देशभर की 13 महिलाओं को कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम वापस लाने में सफलता हासिल कर चुकी है।

Fraud Man Sold A Girl in Oman Just 4 Lacks Rupees in Kanpur