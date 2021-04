Good News: नौकरी पाने के लिए जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेगी जॉब, जानिए

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोरोना (Corona Virus In UP) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पिछले साल रोजगार (Job In Covid Crisis) कामकाज गंवा बैठे लोगों को एक बार चिंता फिर सताने लगी है। कई लोगों की नौकरी जाने से देश में त्राहिमाम मचा था। इस वर्ष ऐसे हालात पैदा न हों इसके लिए अब सेवायोजन विभाग (Sevayojan Vibhag) ने रोजगार की आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों को घर बैठे नौकरी देने की योजना बना ली। विभाग घर बैठे अभ्यर्थियों को नौकरी मुहैया कराने की तैयारी कर ली है।

सोमवार से जीटी रोड स्थित प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय में इसके लिए कवायद भी शुरू हो जाएगी। अभी तक कार्यालय की ओर से ऑफलाइन मोड में रोजगार मेला आयोजित किए जा रहे थे।। लेकिन अब हालात देखते हुए कार्यालय के अफसरों ने तय किया है कि अभ्यर्थी को रोजगार (Online Job) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही रोजगार मेला और साक्षात्कार भी ऑनलाइन ही संचालित होगा। इसके बाद जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि फोन व ई-मेल से लगातार संपर्क करेंगे।

प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय की ओर से इस सत्र में 50 हजार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अफसर कई नामचीन कंपनियों से भी बात कर रहे हैं। प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक एसपी द्विवेदी के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण की जो स्थिति है, उसे देखते हुए अब फिलहाल कुछ दिन ऑनलाइन ही रोजगार मेला संचालित होंगे। कोशिश होगी कि अभ्यर्थियों को घर बैठे ही नौकरी मिल जाए।