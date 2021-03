इस बार हैकर्स ने पूर्व मंत्री का वाट्सएप किया हैक, फिर अफसरों से मांगे एक लाख

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. इस बार हैकर्स (Hackers) ने प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक (Poorv Mantri Up) को निशाना बनाया है। हैकर्स ने उनका वाट्सएप नंबर हैक (Whatsapp Hack) कर लिया। जिसके बाद उसने डीएम चंदौली (DM Chandauli) से एक लाख रुपये की मांग कर डाली। इस तरह जब फतेहपुर डीएम (Fatehpur DM) सहित अफसरों के फोन पूर्व मंत्री (UP Ex Minister) के पास पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। उन्होंने तत्काल अपने परिचितों को सतर्क किया। पूर्व मंत्री ने कानपुर के काकादेव थाने में शिकायत की है।

पूर्व मंत्री ने बताया कि उनके दो मोबाइल नंबरों से वाट्सएप (Whatsapp) चल रहा था। हैकर ने दोनों नंबरों को हैक कर लिया। इसके बाद हैकर्स ने डीएम चंदौली व उत्तराखंड (Uttarakhand) में तैनात एक पीसीएस अधिकारी को मैसेज कर एक-एक लाख रुपये मांग लिए। उन्होंने बताया कि जब अधिकारियों के कॉल आई तब उनको वाट्स एप हैक हो जाने की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर पुलिस को सूचना देने के साथ ही परिचितों को हैकर्स के झांसे में न आने की जानकारी दी। पूर्व मंत्री ने कहा कि कानपुर नगर के काकादेव थाने में शिकायत की है।