पति की हत्या के लिए प्रेमी ने बनाया था प्लान, Police ने सुनाई फिल्मी कहानी

उत्तर प्रदेश के पति पत्नी के बीच की लड़ाई मौत की ओर तक बढ़ गई। जिसके बाद नाराज पति ने पत्नी की हत्या कर दी है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में निराला नगर रेलवे मैदान के वन क्षेत्र में अपने प्रेमिका के पति की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नौबस्ता निवासी पवन के रूप में हुई है, जिसके कल्लू की पत्नी सोनी के साथ पिछले कुछ वर्षों से अवैध संबंध थे।

Symbolic Photo of Murder by Husband to Wife