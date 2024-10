प्लाट बेचने के विवाद में पत्नी की हत्या, खुद ट्रेन के आगे कूदा, मचा कोहराम

यह भी पढ़ें हावड़ा-दिल्ली रूट पर फिर मिला अग्निशमन यंत्र, मालगाड़ी के ड्राइवर की जानकारी से मचा हड़कंप Husband killed his wife with an axe, tried to commit suicide थाना क्षेत्र के पिपौरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया। जब गांव वालों को जानकारी मिलेगी प्रह्लाद ने अपनी 55 वर्षीय पत्नी शशि सैनी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक पुत्र सत्येंद्र ने बताया कि पिता प्रहलाद पुराना घर बेचना चाहते थे। जबकि मां कहती थी कि मकान को दोनों बेटों को दे दिया जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। मां ने बताया कि वह मकान बेचने नहीं देगी। लेकिन पिता ने पहले ही बयाना ले लिया था। इस बात को लेकर आज दोनों में झगड़ा हुआ। प्रहलाद में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और भाग गया। थाना क्षेत्र के पिपौरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया। जब गांव वालों को जानकारी मिलेगी प्रह्लाद ने अपनी 55 वर्षीय पत्नी शशि सैनी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक पुत्र सत्येंद्र ने बताया कि पिता प्रहलाद पुराना घर बेचना चाहते थे। जबकि मां कहती थी कि मकान को दोनों बेटों को दे दिया जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। मां ने बताया कि वह मकान बेचने नहीं देगी। लेकिन पिता ने पहले ही बयाना ले लिया था। इस बात को लेकर आज दोनों में झगड़ा हुआ। प्रहलाद में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और भाग गया।

ट्रेन के आगे कूद आत्महत्या की कोशिश Husband killed his wife with an axe, tried to commit suicide इधर प्रहलाद हत्या करने के बाद झांसी रेलवे लाइन पर पहुंच गया। जहां ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन ट्रेन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जीआरपी में प्रह्लाद को गंभीर हालत में हैलेट में भर्ती कराया है। जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।