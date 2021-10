रोबोट बताएगा गंगा के पानी की सेहत, नदियों की लहरों और सौर ऊर्जा से होगा चार्ज, आईआईटी कानपुर ने किया तैयार

IIT Kanpur in Collaboration with US Institute made Hich Tech Robot- आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के विशेषज्ञों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो गंगा के पानी की सेहत को बताएगा। पानी कितना शुद्ध है, प्रदूषण स्तर व अन्य कारकों की जानकारी यह रोबोट देगा। इसकी रिपोर्ट संस्थान या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाएगी। रोबोट को यूएसए की ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के सहयोग से बनाया गया है।