आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, दूसरे फेज की तरह घातक नहीं होगी कोविड की तीसरी लहर, अप्रैल तक हो जाएगी खत्म

कानपुर. पूरे देश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। उधर, आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और पद्मश्री प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि अप्रैल 2022 तक कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो जाएगी। हालांकि, उन्होंने चुनावी रैलियों को लेकर चिंता जाहिर की है। कहा कि रैलियों में लाखों की भीड़ शामिल होती है और ये संक्रमण को तेजी से फैलाने में मदद करती है। इन रैलियों में अक्सर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं होता। इसी के साथ उन्होंने कोरोना के मामलों में गिनती के लिए अपना गणितीय मॉडल भी तैयार किया है।

IIT Kanpur Scientist Claim Third Wave of Covid will End by April