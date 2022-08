यूएवी टेक्नोलॉजी, यूएवी इंजन, साइबर सुरक्षा पर भेल के साथ काम करेगा आईआईटी

IIT News: रक्षा और एयरोस्पेस को मजबूत बनाने के लिए आईआईटी भेल का साथ मिलकर काम करेगा।

रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में देश को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर अब भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) के साथ मिलकर शोध करेगा। यूएवी टेक्नोलॉजी, यूएवी इंजन, साइबर सुरक्षा, मीडियम ऐल्टिटूड लांग एंडुरंस श्रेणी के समग्र फिक्स्ड विंग यूएवी निर्माण आदि क्षेत्र में शोध कर तकनीक विकसित करेंगे। इसको लेकर आईआईटी कानपुर और भेल के बीच एक एमओयू हुआ है। भेल के कार्यकारी निदेशक जय प्रकाश श्रीवास्तव और आईआईटी कानपुर के अनुसंधान एवं विकास के डीन प्रो. एआर हरीश ने हस्ताक्षर किया।

IIT to work with BHEL on UAV technology UAV engine cyber security