Rain alert: कल होगी खतरनाक बारिश, ओलावृष्टि, किसानों को किया गया अलर्ट

March rain compensate for less rain in winter season, dangerous for farmers मौसम विभाग में मार्च महीने में पश्चिमी विक्षोभ को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इस महीने पश्चिमी विक्षोभ ताबड़तोड़ सक्रिय होगा। जिसका असर मैदानी भागों में भी दिखाई पड़ेगा।

कानपुर•Mar 15, 2025 / 07:50 pm• Narendra Awasthi

March rain compensate for less rain in winter season, dangerous for farmers मौसम विभाग के अनुसार आज 15 और 16 मार्च को पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली मौसमी हलचल का असर कानपुर मंडल के जिलों और गंगा के मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। सर्द हवाओं के कारण तापमान में कमी आएगी। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि मार्च महीने में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बना हुआ है। आने वाले तीन से चार दिनों तक लगातार पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव डालेगा। जिसका प्रभाव पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र दोनों जगह देखने को मिलेगा। सर्दियों के मौसम में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी सामान्य से कम हुई है। मार्च महीने में इसकी कमी पूरी हो सकती है।