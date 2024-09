IMD weather prediction: 40 जिलों के लिए भारी बारिश और बर्फ गिरने का अलर्ट, जानें जिलों के नाम

यह भी पढ़ें विशेष संप्रदाय के युवक ने कई युवतियों को अपनी जाल में फंसाया, शारीरिक शोषण का वीडियो किया वायरल IMD weather prediction, Alert of heavy rain and snowfall for 40 districts मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे के अनुसार पूर्वी यूपी के जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बनारस, संत रविदास नगर, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे के अनुसार पूर्वी यूपी के जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बनारस, संत रविदास नगर, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

इन जिलों में बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी IMD weather prediction, Alert of heavy rain and snowfall for 40 districts फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, इटावा, औरैया, संत रविदास नगर, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, बनारस, चंदौली, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा जिले में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।