प्रवासियों की घर वापसी के लिए अतिरिक्त उपलब्ध रहेंगी रोडवेज बसें, छुट्टियां रद

कानपुर. कोरोना संक्रमण (Corona Virus In Up) को लेकर प्रवासियों (Migrants) की घर वापसी तेज हो गई है। ट्रेनों में हालत देखते हुए अब परिवहन निगम (Up Parivahan Nigam) की रोडवेज बसों (Roadways Bus) को हर समय उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेनों से आने वाले प्रवासियों की संख्या को देखते हुए आपात स्थिति के लिए सौ बसों तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बसों के संचालन के लिए स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसके चलते रोडवेज अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी गईं हैं।

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार सजग है। इधर गुजरात व महाराष्ट्र से प्रवासियों का लौटना शुरू हो गया है। ट्रेनों व निजी बसों से बड़ी तादात में प्रवासी घरों को वापसी कर रहे हैं। रोडवेड प्रबंध निदेशक धीरज साहू ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों व सेवा प्रबंधकों को प्रवासियों के लिए हर समय बसें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने बस बेड़े में उपलब्ध बसों को शत प्रतिशत को चालू हालत में तैयार रखे। इमरजेंसी की स्थिति में बसों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य निकटवर्ती राज्यों से श्रमिकों व प्रवासियों का आगमन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर इन प्रदेशों से आने वाली ट्रेनों की जानकारी करें, उसके आधार पर प्रवासियों के आगमन की संख्या का आंकलन किया जाए। उसके अनुसार बसों को उपलब्ध कराया जाए। रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को वहीं से बस सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रोडवेज बसों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष ख्याल रखें। बसों, बस अड्डों व कार्यालयों में नियमित सैनिटाइजेशन करने, कर्मचारियों व यात्रियों को आवश्यक रूप से मास्क पहनने, चौबीस घंटे हेल्प डेस्क संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।