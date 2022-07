इन पांच सालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शहर कानपुर को क्या दी सौगात, निवास की सड़क तक ठीक नहीं करा पाए अफसर

President of India: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई से समाप्त हो गया। 25 जुलाई को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शपथ ली है। इन पांच सालों मे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर के लिए क्या किया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पांच साल का कार्यकाल कानपुर के लिए कुछ सौगात लेकर आया तो उनकी इच्छा कसक बनकर रह गई। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वह शहर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि कानपुर शहर में प्रवेश करते वक्त ही खूबसूरती का अहसास होना चाहिए। इसके लिए हर मार्गों पर एंट्री गेट बनाए जाएं तो बेहतर होगा। उनकी इसी इच्छा पर जाजमऊ में केडीए ने 13.77 करोड़ से भव्य गेट बनाया। यह अलग बात है कि बाकी मार्गों पर एंट्री गेट आज तक नहीं बन सके।

