संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देख जिला प्रशासन ने किया टीम-9 का गठन, लिए कई अहम फैसले

कानपुर देहात. यूपी में कोरोना का संक्रमण (Corona Virus In Up) चरम पर है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इससे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) एक के बाद एक कई अहम और कड़े फैसले ले रहे हैं साथ ही जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ-साथ कड़ी चेतावनी भी समय-समय दे रहे हैं। जनपद कानपुर देहात भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं है। यहां प्रतिदिन 150 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर देहात में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5 हजार के करीब पहुंच गई है। साथ ही 50 के करीब लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।

जिलाधिकारी ने किया दावा

जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1400 के करीब पहुंच चुकी है। साथ ही करीब 3500 के करीब लोग अब तक कोरोना से जंग जीत चुके हैं। जिले की बदहाल स्वास्थ्य सेवा इस समस्या को और भी विकराल कर रही है। इन हालातों में भी जिम्मेदार केवल कोरा आश्वाशन दे रहे हैं। न तो स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है और न ही लॉकडाउन का सही तरह से पालन हो रहा है। केवल बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी भी मान रहे हैं कि जनपद में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हो रही है और स्वास्थ्य सेवाएं चिंता का विषय बनी हुई है। जिले के जिलाधिकारी जेपी सिंह ने जल्द ही स्थिति सही होने का दावा किया है।

डीएम ने सीएमओ को लगाई फटकार

शासन के निर्देश पर स्थिति सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने टीम 9 का गठन कर दिया है। साथ ही टीम 9 की टीमों की भी घोषणा कर दी है। यहीं नहीं सभी को अलग-अलग जिम्मेदारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं प्रतिदिन टीम 9 के कार्यो की समीक्षा करने की बात भी कही है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी और लोगों से इलाज के नाम पर अधिक पैसों की वसूली करने की शिकायत को लेकर सीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए प्राइवेट हॉस्पिटलों पर कड़ी निगरानी रखते हुए अधिक पैसा लेने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। इसके साथ ही कोविड मरीजों को उचित इलाज दिलाने और ऑक्सीजन के साथ-साथ दवाओं की काला बाजारी पर रोकथाम लगाने के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की बात भी कही है।