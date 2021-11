भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर में भारत-न्यूजीलैंड टीम के सम्भावित खिलाड़ियों के नाम जानकर चौंक जाएंगे

IND vs NZ - कानपुर के ग्रीन पार्क में 25 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा। भारतीय किक्रेट टीम की कप्तानी विराट कोहली नहीं करेंगे उनकी जगह अजिंक्य रहाणे यह बागडोर सम्भालेंगे। जानें भारत न्यूजीलैंड खिलाड़ियों के संभावित नाम...

कानपुर. India New Zealand first test match Kanpur भारत न्यूजीलैंड प्रथम टेस्ट मैच को लेकर कानपुर सहित पूरे यूपी में क्रिकेट प्रेमी उत्साह से लबरेज हैं। सभी क्रिकेट प्रेमियों के मन में यह बात लगातार उठ रही है कि आखिर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा। और कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही यह जिज्ञासा भी है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में कौन से धुंआधर बल्लेबाज और गेंदबाजों को शामिल किया गया है। वैसे तो 25 नवम्बर को दोनों टीम के खिलाड़ियों का नाम फाइनल किया जाएगा। पर जिन खिलाड़ियों का चयन होने की संभावना है, उनके नाम हम आप से शेयर कर रहे हैं।

भारत न्यूजीलैंड प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच :- कानपुर के ग्रीन पार्क में 25 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच (India New Zealand first test match Green Park Kanpur on 25 Nov) सुबह 9 बजे खेला जाएगा। भारतीय किक्रेट टीम की कप्तानी विराट कोहली नहीं करेंगे उनकी जगह अजिंक्य रहाणे यह बागडोर सम्भालेंगे। टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 3-7 दिसंबर के बीच मुंबई होगा। जिसके लिए विराट कोहली टीम में वापसी करेंगे।

भारतीय क्रिकेट टीम खिलाड़ी (सम्भावित नाम) :-

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा (उपकप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएस भारत (विकेटकीपर), रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

केन विलियम्सन (कप्तान), हैनरी निकल्स, रॉस टेलर, रचिन रविंद्र, विल यंग, मिचेल सेंटनर, विलियम्स सोमरविले, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमिसन, एजाज पटेल, टिम साउदी, नील वैगनर।

