जेपी नड्डा और सीएम योगी ने भाजपा के इस एजेंडे पर लगाई मुहर

कानपुर। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के केंद्रीय कार्यालय का शिलान्यास करने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, (Jp nadda) प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, (CM Yogi Adityanath) प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, (Swatantradev Singh) संगठनमंत्री सुनील बंसल (Sunil Bansal) सहित अन्य पदाधिकारी कानपुर के नौबस्ता पहुंचे थे। चारों बड़े नेताओं ने भाजपा का एजेंडा (BJP's agenda) कार्यकर्ताओं के सामनें रखा और उपचुनाव (Bye election in up) के साथ विधानसभा 2022 (Assembly election 2022) के लिए पार्टी की रणनीति का खुलासा किया। सभी ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 व 35ं, (Article 370 and 35) त्रिपल तलाक के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सौ दिन के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए इन्हें जन-जन तक पहुंचाने की बात कही।

370 को जन-जन तक पहुंचाएगी बीजेपी

देश के चार राज्यों के अलापा उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के लिए मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली जीत को बरकार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उपचुनाव में उतरना है। पार्टी इसे सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है और सभी सीटों पर कमल खिले इसके लिए रणनीति बना रही है। इसी के कारण गुरूवार को जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतेत्रदेव सिंह और सुनील बंसद गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित केंद्रीय कार्यालय के शिलान्यास के साथ एक दर्जन जिलों के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। सभी ने एक स्वर में अनुच्छेद 370 के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया और इसे जन-जन तक पहुंचाए जाने को कहा।

कुछ इस तरह से बोले जेपी नड़डा

जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाशक्ति और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति ने देश में इतिहास रच दिया है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का जो काम इस सरकार ने सौ दिन में कर दिया है, वह कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर की जनता खुश है, क्योंकि देश की 108 योजनाओं का अब उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 54 दिन के सदस्यता अभियान में पहले के 11 करोड़ सदस्यों में करीब छह करोड़ नए सदस्य जोड़े गए हैं। पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का खुद का रिकार्ड तोड़ दिया है।

370 पर सीएम भी बोले

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन की शुरूआत जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने पर की। उन्होंने कहा कि 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प लिया था कि एक देश में एक प्रधान एक निशान एक विधान रहेगा। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। तत्कालीन सरकार ने उन्हें जेल के अंदर डाल दिया और उनका निधन हो गया। 70 साल गुजर गए, पर किसी ने इस पर हाथ लगाना नहीं लगाया। केंद्र में दोबरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनीं तो उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 को हटा दिया। कश्मीर में धारा 370 हटने से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प पूरा हुआ है और आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है।

बाबा सहब के सपनें होंगे पूरे

मुख्यंमत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अधूरा सपना पूरा हो गया।यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हम एक कैडर बेस्ट पार्टी हैं और एक कैडर बेस्ड पार्टी के लिए उसका कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम सब कानपुर क्षेत्र के कार्यालय के माध्यम से संवेदनशील होकर जनता की और अच्छी सेवा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में भारत विश्व गुरू बनकर रहेगा।

370 के साथ गिनाई उपलब्धियां

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र व गृहमंत्री अमित शाह का अभिनंदन करते हुए कहा कि जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35ए समाप्त करके एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ देश को अखण्ड बनाने का काम किया है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता की जीवन राष्ट्र को समर्पित है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से उपर उठकर भाजपा राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। डाॅक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश के लिए बलिदान दिया। देश के गौरव अलट बिहारी बाजपेयी ने गांव, गरीब, किसान के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी भारत मां के सम्मान के लिए दिन रात काम कर रहे है।