गाजियाबाद, बुलंदशहर के बाद अब कानपुर की आबोहवा खराब, वायु प्रदूषण सामान्य से छह गुना ज्यादा

Kanpur Air Quality in Bad Condition Air Pollution is Six Times More- यूपी के कानपुर शहर में प्रदूषण के आंकड़े दिल्ली से कम नहीं है। यहां का एक्यूआई 300 को पार कर गया है जो कि बहुत की खराब श्रेणी में है। यह खासतौर से सांस व हृदय रोगियों के लिए खतरनाक है।