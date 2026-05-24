Kanpur News:मोबाइल में APK डाउनलोड करते ही साफ हो गए थे 1.27 करोड़, मुंबई से गिरफ्तार हुआ साइबर ठग

पुलिस के अनुसार, कानपुर निवासी ट्रांसपोर्टर मोकम सिंह ने 25 अगस्त 2025 को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के मोबाइल पर पीएम किसान योजना, आरटीओ चालान और आधार अपडेट के नाम पर फर्जी APK फाइल और लिंक भेजे गए थे। लिंक डाउनलोड करते ही साइबर अपराधियों ने मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया और SIM Swap के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग सक्रिय कर विभिन्न खातों से 1 करोड़ 27 लाख 85 हजार 779 रुपये की ठगी कर ली।