डीजे विवाद: मुकदमे पर बोले बीजेपी जिलाध्यक्ष कलम और पन्ना प्रशासन का, लेकिन कार्यकर्ता को नहीं होगी जेल

Kanpur DJ controversy case: District President said no worker will be jailed कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान डीजे को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष उत्तरी ने कहा है कि प्रशासन की कलम और प्रशासन का पन्ना है। लेकिन एक तरफा कार्रवाई करने नहीं दी जाएगी।

कानपुर•Apr 08, 2025 / 06:54 pm• Narendra Awasthi

Kanpur DJ controversy case: District President said no worker will be jailed कानपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि पांच थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी थानों की एफआईआर की कॉपी उन्होंने मंगवाई है। आज शाम को अपने नेताओं के साथ बैठकर बातचीत होगी। जो कुछ भी हुआ हो। एक लाइन कहता हूं किसी भी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाना पड़ेगा। रामलीला शोभा यात्रा के दौरान जिला प्रशासन ने कई थाना क्षेत्र में डीजे को जब्त किया है। इस दौरान हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी है अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था हरीश चंदर ने बताया है कि डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संघ या संगठन के किसी पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है। फिलहाल भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं।