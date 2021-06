पहली बार देश में सबसे छोटी उम्र की बच्ची को लगी वैक्सीन, उम्र जानकर उड़ जाएंगे होश

कानपुर. first time youngest girl in country got COVAXIN vaccine कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है कि, तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। इसलिए कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी बच्चों के लिए एंटी कोविड वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। कानपुर में इस पीडियाट्रिक ट्रायल के दौरान एक इतिहास बन गया। देश में पहली बार 2.8 माह की बच्ची का ट्रायल वैक्सीनेशन किया गया। ट्रायल वैक्सीनेशन में बुधवार को दो से छह साल आयु वर्ग के पांच बच्चे शामिल किए गए।

देश में तीन वैसीन :- भारत बायोटेक बनाने वाली कोवैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2-18 साल उम्र के बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी मिली है। इसी के तहत यह पीडियाट्रिक ट्रायल चल रहा है। देश में अभी तक कोरोना संक्रमण के खिलाफ तीन वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस की स्पूतनिक वी को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है।

तीन वर्ग में ट्रायल :- यूपी में कोवाक्सिन कोरोना वैक्सीन का ट्रायल में तीन आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया। सबसे बड़ा आयु वर्ग 12 से 18 साल, उससे छोटा आयु वर्ग छह साल से 12 साल और सबसे छोटा आयु वर्ग दो से छह साल के बच्चों का है। अभी छह से 12 और 12 से 18 साल आयु वर्ग के 15 वॉलिंटियर को वैक्सीन की .5 एमएल की पहली डोज दी जा चुकी है। सबसे छोटे आयु वर्ग में कुल पांच बच्चों को वैक्सीन लगाई गई।

अगली स्क्रीनिंग में दो साल का बच्चा होगा :- ट्रायल के चीफ इ्न्वेस्टीगेटर पूर्व डीजीएमई डॉ. वीएन त्रिपाठी ने बताया कि सबसे कम उम्र की बच्ची की उम्र दो साल आठ महीने है। इस आयु वर्ग का ट्रायल अभी चलेगा। इसमें दो साल के बच्चे भी शामिल होंगे। अगली स्क्रीनिंग में दो साल का बच्चा रहेगा। सबसे कम उम्र की जिस बच्ची को ट्रायल के तहत वैक्सीन लगाई गई है। वह कानपुर देहात के एक डाक्टर की बेटी है।

तैयार किया जा रहा है सेफ्टी प्रोफाइल :- यह ट्रायल अभियान प्रखर अस्पताल कानपुर में चल रहा है। जिन बच्चों को ट्रायल में शामिल किया गया, उनकी आरटीपीसीआर जांच कराई गई जो निगेटिव आई। वैक्सीन लगाने के पहले उनका ब्लड सैंपल लिया। इसे जांच के लिए आईसीएमआर दिल्ली भेजा गया है। जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है, उनका एक सप्ताह का सेफ्टी प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगले बच्चों को टीका लगेगा।

अंतरराष्ट्रीय क्लीनिक ट्रायल मानकों का पालन :- चीफ इ्नवेस्टीगेटर डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि ट्रायल ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया और अंतरराष्ट्रीय क्लीनिक ट्रायल के मानकों के लिहाज से किया जा रहा है।