Kanpur News:मेडिकल वेस्ट निस्तारण फैक्ट्री में भीषण आग, तीन घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद परिसर से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फजलगंज से तीन और पनकी से एक अग्निशमन यूनिट मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और हालात का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल अतिरिक्त संसाधन लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद किदवई नगर, जाजमऊ, कर्नलगंज तथा माती (कानपुर देहात) फायर स्टेशन से भी दमकल वाहन बुलाए गए। कुल आठ अग्निशमन यूनिटों ने संयुक्त रूप से आग बुझाने का मोर्चा संभाला।