मुखबिरी के शक में निलंबित चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी गिरफ्तार, Kanpur Shootout पर बोले एडीजी

कानपुर. चौबेपुर थाना प्रभारी विनय कुमार तिवारी (Vinay Kumar Tiwari) को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिरी के शक में विनय तिवारी को निलंबित किया गया था। इसके अलावा चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटाकर थाने में नये पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, चौबेपुर के पूर्व थानेदार विनय तिवारी को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, उसके बाद कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। एडीजी (ADG) लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

एडीजी ने कहा कि कानपुर घटना (Kanpur Shootout) में जो भी शामिल हैं, उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कहा कि हमारे साथियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कार्रवाई ऐसी की जाएगी कि फिर कोई अपराधी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। कृत्य पर अपराधियों को पछतावा होगा और सबके लिए नजीर बनेगा।

एडीजी ने प्रेसवार्ता में बताया कि बुधवार सुबह 50 हजार के हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ में बिकरू गांव निवासी 50 हजार रुपए का ईनामी बदमाश अमन दुबे मारा गया है। उसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। बीती रात 50 हजार के ईनामी बदमाश श्यामू बाजपेई को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कानुपर मुठभेड़ में नामजद एक और बदमाश जहान यादव और संदिग्ध संजीव दुबे को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी ने बताया कि हरियाणा के फरीदा में भी विकास दुबे के तीन साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जल्द ही सभी को यूपी लाया जाएगा।

Haryana Police have arrested 3 men, Kartike urf Prabhat, Ankur & Shravan in Faridabad. Police recovered 2 govt police pistol of 9mm caliber, 2 pistols & 45 live rounds. We will take them into custody: UP ADG law & order Prashant Kumar on history sheeter #VikasDubey pic.twitter.com/0Q1pmA0FFK