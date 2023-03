साहब मुझे बचा लो,"मेरी मां मुझे बेच देगी", Kanpur कमिश्नर से नाबालिग किशोरी ने लगाई गुहार

कानपुरPublished: Mar 02, 2023 06:50:43 pm Submitted by: Avanish Kumar

Save me from my mother : तीन नाबालिग किशोरी अपने पिता के साथ पुलिस ऑफिस पहुंची। तीनों नाबालिग किशोरी हाथ में एक तख्तियां लिए पहुंची। जिसमें लिखा था "मुझे मेरी मां से बचा लीजिए, मेरी मां मुझे बेच देगी"।

Save me from my mother : आपने ये कहावत तो जरूर ही सुनी होगी। कि मां की ममता का कोई मोल नहीं होता है और मां भगवान से भी पहले बच्चों की जीवन में अपना दर्जा रखती है। कानपुर में ठीक इसके उलट देखने को मिला है। जहां तीन नाबालिग किशोरी ने अपनी मां से ही खतरे का अंदेशा जताया है।