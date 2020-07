विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया, इस हरकत की वजह से हुआ इनकाउंटर

कानपुर. कानपुर इनकांउटर का आठवां दिन पांच लाख रुपए के इनामी विकास दूबे पर भारी पड़ा। सारी चालाकियां धरी रह गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार विकास दूबे को मध्य प्रदेश पुलिस से अपनी कस्टडी में यूपीएसटीएफ राजधानी लखनऊ लेकर आ रहा था। कानपुर में एक जगह पर यूपीएसटीएफ की कार पलट गई, जिसके बाद उसने मौका देखकर भगाने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने का प्रयास किया, एसटीएफ टीम ने उसे चेताया पर उसने हमला कर दिया। जिसकी जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोलाबारी की। आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि विकास दूबे इनकाउंटर में मारा गया। अब सारे राज का पर्दाफाश सिर्फ विकास दूबे की पत्नी और उसका बेटा ही कर सकेंगे। बाकी उसकी एक बड़ी टीम के कई अहम सदस्यों का खात्मा हो चुका है।

एसपी कानपुर वेस्ट ने बताया :- एसपी कानपुर वेस्ट ने बताया कि विकास दुबे ने एसटीएफ की कार पलटने के बाद घायल पुलिसकर्मियों की पिस्तौल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वह घायल हो गया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां अस्पताल प्रशासन ने विकास दूबे की मौत की पुष्टि की है।

आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि एसटीएफ के चार पुलिसकर्मी कार दुर्घटना में घायल हैं और विकास दूबे इनकांउटर में मारा गया है।

एसटीएफ के दो सदस्य भी घायल :- गाड़ी में मौजूद एसटीएफ के दो कर्मचारी भी घायल हुए हैं। घायलों को हैलेट अस्पताल पहुंचाया गया है। विकास दुबे को भी अस्पताल लागाय गया है। वह जिंदा है या मारा जा चुका है अभी पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

मीडिया सेल की रिपोर्ट :- कानपुर नगर पुलिस की मीडिया सेल ने बताया कि थाना चौबेपुर पर दिनांकः 03.07.2020 को पंजीकृत मुअस 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट जो आठ पुलिसकर्मियों के शहीद होने वाले मामले में वांछित 5 लाख रुपए का इनामियां अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे नि बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को उज्जैन, मध्य प्रदेश पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद पुलिस व एसटीएफ टीम दिनांक 10.07.2020 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौंती के पास पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। जिससे उसमें बैठे अभियुक्त विकास दूबे व पुलिसजन घायल हो गये। इसी दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम के पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया किन्तु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जबाबी फायरिंग की गयी।उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज का दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गयी है।

पत्नी और बेटे से सिर्फ पूछताछ :- कानपुर इनकांउटर के राज का खुलासा अब सिर्फ विकास दूबे की पत्नी और बेटा ही कर सकते हैं। गैंग के अधिकतर सदस्य तो इनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। कानपुर पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि गुरुवार देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे और उसके बेटे से पूछताछ की। हालांकि रिचा दुबे और उसके बेटे पर अभी कोई आरोप नहीं है सिर्फ पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे का बेटा अभी नाबालिग है।

#WATCH 4 policemen were injured in the accident today. Vikas Dubey has been killed in police encounter: Kanpur IG Mohit Agarwal pic.twitter.com/JM7ei1XY41