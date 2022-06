हिंसाः आमने-सामने आए आरोपी निजाम और हयात, काली करतूतों में खोले कई सफेदपोश नाम

Kanpur Violence: कानपुर हिंसा के आरोपियों से पुलिस और एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं।

कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल के मामले में जेल भेजा गया मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी और दूसरा निजाम कुरैशी ने पूछताछ में कई कई राज उगले हैं। दोनों आमने सामने आए। हयात जफर हाशमी ने क्राउड फंडिंग की बात कबूली। बताया कि शहर समेत कई जिलों के लोग उसकी संस्था को रकम देते रहे हैं। इसमें शहर की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। पुलिस अब फंडिंग करने वालों पर शिकंजा कसेगी। हालांकि हयात ने विदेशी फंडिंग की बात नकारी है। फंडिंग में शहर के कई नेता, बिल्डर, कारोबारी शामिल हैं। छोटी से लेकर बड़ी रकम दी जाती थी। संगठन का प्रसार यूपी भर में कर रखा है। एटीएस और पुलिस की टीम चोरों को साउथ जोन के एक थाने में रखकर पूछताछ कर रही है।

Kanpur Violence Accused Hayat and Nijam tell about Funding