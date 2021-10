UP Winter Alert: ला लीना के प्रभाव से इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग का अनुमान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. इस बार उत्तर प्रदेश के लोग कड़ाके की ठंड (Winter in UP) का सामना करने को तैयार रहें। क्योंकि इस बार ला लीना (La Lina Effect in UP) के प्रभाव के चलते ठंड अधिक पड़ने वाली है। इसके प्रभाव से यूपी के कानपुर सहित आसपास के जिलों में हाड़कपाऊ ठंड देखने को मिलेगी। मौसम विभाग (Weather Department) ने संभावना जताई है कि इस बार प्रशांत महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना ला लीना (तूफान) के असर की वजह से ज्यादा कड़क ठंड होगी। बताया कि इस मौसम (weather Update) में हवाएं उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ अधिक होते हैं। इससे उत्तर पश्चिम में बारिश और बर्फबारी होती है। ऐसे में शीत लहर चलने से ठिठुरन पैदा होती है।

ला लीना प्रभाव से सर्दियों में हवा बहती है तेज

सीएसए के मौसम विभाग के प्रभारी डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि ला लीना की वजह से समुद्र तल का तापमान कम हो जाता है। और इस वजह से ठंडक होने लगती है। इसी के प्रभाव से समय समय पर शीत लहर आएगी। जिस वर्ष ला लीना प्रभाव होता है तब हवा सर्दियों में अधिक तेज बहती है। भूमध्य रेखा और उसके समीप का पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। महासागर का तापमान प्रभावित होने से मौसम प्रभावित होता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस बीच बारिश के आसार नहीं हैं। किसान अपनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं।

आखिर क्या है ला लीना

बताया जाता है कि ला लीना स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है छोटी बच्ची। यह एक प्राकृतिक घटना है, जो प्रशांत महासागर में घटित होती है। इसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। इसकी विपरीत प्रक्रिया को अल नीनो कहते हैं। इसका मतलब "छोटा बच्चा" होता है।