lightning in kanpur news आकाशीय बिजली गिरने से चार महिलाओं समेत पांच की मौत

कानपुर। घाटमपुर तहसील के सजेती थानाक्षेत्र के कुष्मांडा और सयोड़ी गांव में आकाशीय बिजली lightning in Ghatampur गिरने से चार महिलाओं समेत पांच Death of five people लोग की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

धान रोपई के दौरान गिरी बिजली

सजेती थानाक्षेत्र के सयोड़ी गांव निवासी रानी देवी, कल्ली देवी, सुखवन्ती और रजनी खेतों में धान की रोपाई की रही थीं। इसी दौरान आसमान में काले-काले बादल छा गए और बिजली की गड़गड़ाहट से ग्रामीण सहम कुड बारिश होने के कारण महिलाएं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, तभी आकाशीय बिजली lightning गिरने से वो उसकी चपेट में आ गई और झुलक कर उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

एक की मौत, 6 झुलसे

घाटमपुर के कुष्मांडा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं छह लोग बुरी तरह से झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया। ग्रामीणों के मुताबिक घाटमपुर क्षेत्र में पहली बार आकाशीय बिजली के चलते इतनें लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ CM Yogi Adityanath से मुआवजे की मांग की है।

चार लाख मुआवजे का किया एलान

सीएम योगी आदित्यनाथ CM Yogi Adityanath ने यूपी के विभिन्न जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की राहत राशि तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सीएम ने जिले के अलाधिकारियों को घटनाओं में घायल लोगों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था निर्देश दिए गए। अगाह किया है कि यदि लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सांसद ने भी जताया दुख

स्थानीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले MP Devendra Singh Bhole ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र व राज्य सरकार पीड़ितों के साथ है और उनकी हर संभव मदद के लिए तत्पर है। मैं खुद मौके पर गया था और राहत बचाव कार्यो को देखा और आपदा में जान गवांने वाले परिजनों से मिला। सरकार के साथ ही मैं खुद सांसद निधि से जितनी मदद होगी वह दी दूंगा। बताया, घाटमपुर के अलावा कानपुर देहात में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत की जानकारी मिली है। मौके पर अलाधिकारी मौजूद हैं।