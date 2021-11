पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, परिजनों का आरोप जेल से छूटते ही खराब हुई थी तबीयत

Man Beaten in Police Station Died after Some Hours of Coming Home- उत्तर प्रदेश में पुलिस की पिटाई से मौत की खबरें थमने का नाम नहीं ले रहीं। कासगंज, गोरखपुर और आगरा के बाद अब कानपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मृत्यु की खबर सामने आई है।